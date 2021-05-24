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    13:49, 24 Май 2021 | GMT +6

    Планируется ли экспорт вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармкомплекса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется ли экспорт вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса? На этот вопрос ответил генеральный директор завода Сергей Барон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока не выполним обязательства перед Министерством здравоохранения, никому вакцину не отгружаем, кроме единого дистрибьютора. Очень интересуются, звонят из разных стран. Поэтому, как выполним обязательства, обеспечим страну в первую очередь, дальше будем планировать экспорт», - прокомментировал Сергей Барон.

    Ранее он прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозами вакцины «Спутник V».

    Сергей Барон также ответил на вопрос журналиста о том, почему для производства вакцины «Спутник V» выбрали площадку Карагандинского фармзавода.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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