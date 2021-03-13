Планирует ли Казахстан закупать вакцины других стран
«Ведутся ли переговоры по закупу, поставке вакцины «Sinovac»? Планирует ли Казахстан из других стран завозить вакцины?» - спросила журналист агентства «Хабар».
По словам министра, ведутся переговоры с различными дистрибьюторами, компаниями, в том числе с Sinovac.
«Предварительно подписываем договора о намерениях, конфиденциальности, на основании которых не можем разглашать параметры этих контрактов. Но сейчас ведутся переговоры по досрочной поставке данных вакцин в Казахстан. Не только Sinovac, мы переговариваем с Pfizer, Moderna и другие. То есть, со всеми находимся на этапе переговоров. Мы сделали заявки. Ожидаем в ближайшее время именно подтверждения, как стоимости, так и срока поставки и объемов», - пояснил Алексей Цой.
По последним данным Минздрава, в Казахстане вакцинировано от коронавируса более 34 тысяч человек. На сегодня более 59 тысяч получили первый компонент этой вакцины. А второй компонент вакцины получили более 18 тысяч человек.