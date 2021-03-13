НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планирует ли Казахстан закупать вакцины других стран? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведутся ли переговоры по закупу, поставке вакцины «Sinovac»? Планирует ли Казахстан из других стран завозить вакцины?» - спросила журналист агентства «Хабар».

По словам министра, ведутся переговоры с различными дистрибьюторами, компаниями, в том числе с Sinovac.

«Предварительно подписываем договора о намерениях, конфиденциальности, на основании которых не можем разглашать параметры этих контрактов. Но сейчас ведутся переговоры по досрочной поставке данных вакцин в Казахстан. Не только Sinovac, мы переговариваем с Pfizer, Moderna и другие. То есть, со всеми находимся на этапе переговоров. Мы сделали заявки. Ожидаем в ближайшее время именно подтверждения, как стоимости, так и срока поставки и объемов», - пояснил Алексей Цой.

По последним данным Минздрава, в Казахстане вакцинировано от коронавируса более 34 тысяч человек. На сегодня более 59 тысяч получили первый компонент этой вакцины. А второй компонент вакцины получили более 18 тысяч человек.