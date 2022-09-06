Планируемый в Казахстане музыкальный проект может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице будет организован ряд специальных мероприятий. В их числе - музыкальный проект Music of the World («Музыка мира»), целью которого является создание многонационального оркестра. Об этом сообщила официальный представитель VII Съезда Назым Жангазинова, передает МИА «Казинформ».

Миссия проекта – вновь продемонстрировать ценность многообразия народа нашей страны, где в единстве и согласии проживают множество различных национальностей. Также в рамках данной инициативы будет реализована попытка установить мировой рекорд, претендующий на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо этого, в столице будет создан природно-рекреационный парк. Данная инициатива также приурочена к VII Съезду. Для его организации был запущен конкурс среди архитекторов, урбанистов и ландшафтных дизайнеров всего Казахстана. Парк, который планируется построить по итогам конкурса, будет символизировать сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане.

Как сообщалось ранее, 14-15 сентября в столице Казахстана во Дворце Независимости с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема VII Съезда определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Также определены ключевые темы заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Фото:weproject.media