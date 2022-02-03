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Планируемый объем переработки нефти на 2022 год составит 17,9 млн тонн — Минэнерго

3 Февраля 2022 20:20
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Планируемый объем переработки нефти на 2022 год составит 17,9 млн тонн — Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о реформировании рынка нефтепродуктов. Объем переработки нефти на НПЗ РК за 12 месяцев 2021 года – 17,028 млн тонн, что составляет 107,7 % к аналогичному периоду 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Вместе с тем объем производства нефтепродуктов за 12 месяцев 2021 года составил: автобензины – 4 812,8 тыс. тонн или 107,3 % к аналогичному периоду 2020 года;

дизельное топливо – 4 870,2 тыс. тонн или 107 % к аналогичному периоду 2020 года; авиатопливо – 586,5 тыс. тонн или 133,9% к аналогичному периоду 2020 года;

мазут – 2 410,4 тыс. тонн или 116,6 % к аналогичному периоду 2020 года.

Планируемый объем переработки нефти на 2022 год составит 17,9 млн тонн, что на 5,1% больше показателей 2021; автобензин – 4 985 тыс. тонн, что на 3,5% больше показателей 2021 года; дизельное топливо – 5 133 тыс. тонн, что на 5,4% больше показателей 2021 года; авиатопливо – 686,7 тыс. тонн, что на 17% больше показателей 2021 года.

Благодаря стабильной работе НПЗ, в настоящий момент сформировались комфортные остатки нефтепродуктов. По состоянию на 2 февраля т.г. совокупные остатки дизельного топлива составляют 315,4 тыс. тонн (по сравнению с 1 октября остатки увеличились на 113,8 тыс. тонн). Запасы бензина марки АИ-92 составляют 299,2 тыс. тонн (по сравнению с 1 октября остатки увеличились на 69,7 тыс. тонн).




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