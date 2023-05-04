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Планируемую корректировку тарифов энергокомпаний объяснили в Минэнерго

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 15:15
Планируемую корректировку тарифов энергокомпаний объяснили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Министерство энергетики РК в мае планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии – ввод в действие с 1 июня 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранен на прежнем уровне.

При рассмотрении заявок Министерство энергетики РК в каждом отдельном случае применило индивидуальный подход.

Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.

В целом проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.

Также в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева министерством энергетики РК ведется работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК проводится анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения.


Энергетика   Минэнерго РК  
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