Планируемая к строительству АЭС закроет до 12% энергопотребления к 2035 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов рассказал о том, сколько энергии будет вырабатывать запланированная к строительству в Казахстане АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим подсчетам, мы будем закрывать 12% потребления, которое будет к 2035 году. Мы надеемся, что так примерно будет», - сказал Кумар Аусенов в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

Он также сообщил о ежегодном росте потребления электроэнергии в стране.

«Сейчас в Казахстане рассматривается стратегия, обсуждаются предложения. Возможно, это будет не одна станция, потому что потребление энергии у нас растет с каждым годом примерно по полгигаватта, население добавляется где-то по 400-500 тысяч. Мы стараемся идти на опережение, пока планируется два блока АЭС», - добавил спикер.

Ранее ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов объяснил преимущество АЭС перед возобновляемыми источниками энергии и рассказал о проводимой работе по выбору технологий для строительства атомной станции в стране.