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    18:05, 19 Апрель 2023 | GMT +6

    Планируем развивать Jibek Joly как международный телеканал – глава МИОР

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В странах Центральной Азии есть спрос на казахстанские телеканалы. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В странах Центральной Азии смотрят телеканалы «Qazaqstan», «Хабар», «Jibek Joly». Кроме того, в этом направлении мы подписали различные меморандумы с Азербайджаном, также в Кыргызстане и Узбекистане будут транслироваться наши телеканалы», - сказал Дархан Кыдырали на совещании в Сенате по вопросам роли и места СМИ и социальных сетей в формировании государственной идеологии.

    В этой связи министр отметил, что в Монголии и других странах, где проживает большая часть казахской диаспоры, планируется расширить показ отечественных телеканалов.

    «В частности, мы планируем развивать телеканал Jibek Joly как международный», - заявил Дархан Кыдырали.

    Ранее глава МИОР сообщил - какие страны покупают казахстанские сериалы.


    Теги:
    Общество JIBEK JOLY МИОР Связь, ТВ, IT
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