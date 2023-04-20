Планируем развивать Jibek Joly как международный телеканал – глава МИОР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В странах Центральной Азии есть спрос на казахстанские телеканалы. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В странах Центральной Азии смотрят телеканалы «Qazaqstan», «Хабар», «Jibek Joly». Кроме того, в этом направлении мы подписали различные меморандумы с Азербайджаном, также в Кыргызстане и Узбекистане будут транслироваться наши телеканалы», - сказал Дархан Кыдырали на совещании в Сенате по вопросам роли и места СМИ и социальных сетей в формировании государственной идеологии.

В этой связи министр отметил, что в Монголии и других странах, где проживает большая часть казахской диаспоры, планируется расширить показ отечественных телеканалов.

«В частности, мы планируем развивать телеканал Jibek Joly как международный», - заявил Дархан Кыдырали.

Ранее глава МИОР сообщил - какие страны покупают казахстанские сериалы.