Планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций - Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Мы планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан.

Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща. Думаю, нам стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла» - циркулярная экономика. Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли», - сообщил Президент РК.







