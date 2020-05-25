Планируем отснять еще 15 тысяч телеуроков - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-встречи с учителями на платформе Zoom министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что планируется отснять еще 15 тысяч телевизионных уроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас уже подготовлено более 3 тысяч телевизионных уроков. Мой сын учится в четвертом классе. У них было организовано так: сначала учитель говорил, что нужно посмотреть телеурок. Он смотрит на программу. Условно урок должен начаться в 10:30. Но он начинается либо раньше, либо позже. Каждый раз я выслушивал, что у нас программа нечетко выстроена. Но тем не менее как родитель видел, насколько это важно и интересно. Мы сейчас хотим отснять еще 15 тысяч телевизионных уроков, потому что нам необходимо подготовиться на будущее. Даже если не будет второй, третьей волны пандемии, тем не менее у нас бывают морозные дни, когда отменяются занятия. У нас есть малокомплектные школы, где зимой из-за проблем с проездом определенное время дети не могут учиться. Много таких ситуаций. К примеру, для обучающихся на дому телеуроки являются хорошим методом обучения», - отметил глава Минобразования РК.

Асхат Аймагамбетов также пояснил, что, возможно, в будущем отснятые телеуроки преподавателей будут учитываться при аттестации педагогов.

«В целом, мы хотим все четыре четверти отснять, чтобы они были готовы в телевизионном формате. Сейчас также готовим особую площадку, где каждый учитель мог бы снимать сам свои уроки с определенными требованиями и хронометражем. Мы сейчас уже продумываем возможности учета всех этих достижений, просмотров. Есть требования учитывать эти вещи, а после рекомендовать учителям, чтобы в своих портфолио при аттестации каждый учитель имел свои видеоуроки».