Планируем открыть филиал университета в Дамаске - ректор КазНУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов рассказал, какие планы у университета в год 1150-летнего юбилея великого мыслителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас высокая честь, что Год аль-Фараби начинается на базе нашего университета. Это единственный вуз, который носит имя великого мыслителя аль-Фараби. На этот год запланировано очень много мероприятий. Для нас очень важно, чтобы после празднований остался яркий след празднования 1150-летия великого мыслителя», - сказал Галымкаир Мутанов.

Он отметил, что возглавляемый им вуз берет на себя запуск большого проекта – создание научно-технологической долины аль-Фараби на базе кампуса КазНУ. По словам спикера, это позволит привлечь инвестиции, дать мощный импульс развитию науки и технологий и в целом повышению уровня высшего образования.

«Второе важное мероприятие – это открытие нашего филиала, в городе Дамаске, где покоится тело мыслителя, в мемориальном комплексе аль-Фараби. На этой базе мы планируем создать филиал Казахского национального университета. Это позволит нам резко поднять престиж университета, распространять имя аль-Фараби, имя нашего великого мыслителя, и более того, привлечь большие инвестиции как экспорт образования в целом», - отметил он.

Сегодня в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, с участием государственный секретаря РК Крымбека Кушербаева, министр образования и науки Асхата Аймагамбетова, министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, общественных деятелей, представителей ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ состоялась презентация Библиотеки-Центра аль-Фараби.

Также был дан официальный старт празднованию 1150-летия аль-Фараби.





Фото: nauka-nanrk.kz