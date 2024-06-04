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    11:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Планировавшего теракты преступника задержали в Кыргызстане

    Планировавшего теракты преступника задержали в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    Госкомитетом нацбезопасности КР задержан кыргызстанец А.И.И., разыскиваемый за совершение преступлений террористической и сепаратистской направленности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным спецслужбы, задержанный и его подельники из числа жителей Ошской области после событий 2010 года, планировали совершить теракты на территории Кыргызстана. Для этих целей ими были приобретены огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

    В 2011 году ГКНБ обнаружил схрон оружия и взрывчатых веществ, после чего двоих сообщников А.И.И. задержали и осудили. Другим четверым участникам преступной группировки, в числе которых был задержанный, удалось скрыться. Двое из четырех сбежали в Сирию, где были ликвидированы в ходе столкновений во время боевых действий на стороне международной террористической организации.

    Теги:
    Терроризм Кыргызстан Сирия Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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