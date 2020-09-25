Планировать подготовку трудовых кадров предложили члены КНПК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский обком КНПК провел обсуждение результатов государственной Программы продуктивной занятости населения, запущенной в 2016 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители УВП Карагандинской области, ОО «Общество защиты прав потребителей «Казахстан» Карагандинской области, Центр занятости населения акимата Караганды, ТОП «Профсоюзный центр Карагандинской области», ОО «ОСА», актив партийного комитета.

«Основной упор в этой программе, которая получила название «Еңбек», делался на вовлечение казахстанцев в предпринимательство и обеспечение техническим и профобразованием кадров, востребованных на рынке труда, а также их трудоустройство. Цель - сократить безработицу до 4,8% и увеличить количество активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса на 10%. На реализацию программы выделены из бюджета 39,51 млрд тенге. Фонд «Даму» разместил в банках второго уровня и микрофинансовых организациях 43,4 млрд тенге. Результаты бесспорно есть. Как продвигается программа в Карагандинской области и как ее сделать прозрачной, мы обсудим сейчас», - отметил на заседании первый секретарь обкома Александр Зевахин.

Директор Центра занятости области Нуржан Сыздыков уверил, что работа ведется. К примеру, в этом году в Центр обратились 10546 человек, из них устроили 7124 человек, в том числе на постоянную работу - 2958 человек, на социальную - 81, на общественные работы - 798, на молодежную практику - 375 человек. По Дорожной карте трудоустроены 2863 человек. Профессиональное обучение и переподготовку прошли 196 человек. Выданы 43 гранта на 23 млн тенге, дополнительно фонд «Даму» выдал 27 млн для открытия собственного дела для 50 получателей.

По поддержке предпринимательских инициатив гранты на микрокредит от «Даму» получили 26 заявителей, на их базе созданы 29 новых рабочих мест. Безработными остались 1988 человек, социальные выплаты по потере работы получают 538 человек, остальные 1450 вовлечены в активные меры. Есть 2069 вакансий -это сфера образования, торговли, рабочие специальности. В избытке - юристы, программисты, экономисты, финансисты. Как заметил Нуржан Хамитович, есть категория людей, которые не хотят работать, хотя заработная плата от 80 до 150 тысяч тенге, что немало для региона. Есть граждане, получающие АСП, которые целенаправленно не устраиваются на работу, чтобы не потерять социальную помощь.

Участники обсуждения задали ряд вопросов руководителю Центра занятости: знает ли молодежь об имеющейся программе, получает ли стипендию во время профессионального обучения, отслеживается ли дальнейшая судьба и трудоустройство после получения специальности.

По словам директора Центра занятости, стипендия составляет 20 тысяч тенге, но если учеба была прервана по инициативе человека, то он должен вернуть государству потраченные деньги. Также оплачивается государством и медосмотр при устройстве на работу, деньги за который нужно возвратить, если человек не стал работать. Каждый заявитель, пока он не изменил место проживания, находится во внимании Центра. В социальных сетях публикуются вакансии и учебные центры по профподготовке, чтобы шире охватить население. И при этом акцент в агитации делается на молодежь.

Больше всего участников мероприятия интересовала прозрачность работы программы и ее эффективность, особенно для людей, получивших гранты и микрокредиты на развитие предпринимательской деятельности. Существует ли комиссия, которая отслеживает эти направления, есть ли отчетность о потраченных государственных деньгах и конкретика их использования, показатель востребованности того или иного бизнес-проекта.

Директор Центра занятости уточнил, что сам Центр дает лишь направление в «Даму» и «Атамекен», сами гранты выдают и проводят обучение те структуры, соответственно, им и подотчетны получатели грантов.

В ближайшие два месяца на гранты претендуют 50 человек из Карагандинской области. Насколько интересны и жизнеспособны их бизнес планы, будет решать фонд «Даму».

В завершение были высказаны замечания и пожелания по улучшению качества работы по трудоустройству. По мнению участников, необходимо всё же плановое хозяйство, а также планирование подготовки специалистов и трудовых кадров, чтобы не было их дефицита и профицита.



