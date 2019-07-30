Планета исчерпала ежегодный «экокредит»

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В 29 июля 2019 года человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, и с этой даты живет в своеобразный «экологический кредит». Такие данные представил международный независимый аналитический центр организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN), передает МИА «Казинформ».

Чтобы определить средний показатель дня своеобразного «экодолга» для планеты, исследователи GFN вычисляют объемы потребления биоресурсов, соотнося их со способностью восстановления экосистемы.

Для обеспечения потребностей в природных ресурсах человечеству требуется уже 1,75 планеты Земля, - отмечают экологи. В разных странах потребление возобновляемых ресурсов на душу населения существенно отличается. К примеру, если бы все потребляли их, как жители ФРГ, то человечеству потребовалось бы уже 3 Земли, а если, как в США, то 5. Наиболее нерациональное потребление ресурсов отмечается в Катаре - страна начинает расходовать ресурсы в «экокредит» уже 11 февраля. В то же время, наиболее эффективно расходуют ресурсы Индонезия – для нее такой день наступает почти в конце года - 18 декабря. Однако и эта страна потребляет больше, чем способны компенсировать экосистемы.

Специалисты отмечают ежегодную устойчивую тенденцию сокращения своеобразной «перезарядки земли». Если в 2018 году на планете такой день «экокредит» наступал 1 августа, то в 2003 г. - 22 сентября, а в 1993 г. - 21 октября 1993 г.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды, рисует мрачную картину развития событий.

По мнению WWF, Земля теряет свою природу с рекордной скоростью. Например, с 1970 года было потеряно более 60% диких животных, и, по оценкам ООН около миллиона видов - животные, растения, насекомые и другие - находятся под угрозой уничтожения. Все это серьезно, поскольку природа, и все виды в ней, обеспечивают жителей планеты всем необходимым для жизни – чистой водой и чистым воздухом, едой, материалами и лекарствами.

Ильяс Омаров