Планами по увеличению заработной платы поделились в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о планах ведомства по увеличению минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации 5 инициатив Главы государства, направленных на повышение благосостояния населения, будут реализованы следующие мероприятия. Первое, будет увеличена минимальная заработная плата до 60 тысяч тенге с 1 января 2022 года», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Во-вторых, будут разработаны меры стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам.

«Третье, планируется ввести единый платеж с Фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, предусматривающий снижение нагрузки на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года. Четвертое, предполагается ежегодное увеличение зарплаты отдельным категориям гражданских служащих на 20% с 2022 года до 2025 года. Пятое, будут предоставлены возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога минимальной достаточности, на счет в «Отбасы Банк» для приобретения жилья», - отметил министр.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.