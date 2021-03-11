Планами по стимулированию экономического роста поделился Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об основных задачах, стоящих перед министерством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации поставленных задач центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах стимулирования экономического роста. Первое. В рамках дальнейшего развития инфраструктуры необходим ускоренный запуск сезона активных строительных работ в рамках программ «Нурлы жер», «Нурлы жол» и «Дорожная карта занятости», проекта «Ауыл-Ел Бесігі», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Второе. Для стимулирования деловой активности необходимо эффективное исполнение срочных мер прямого действия через обеспечение доступа к финансированию и рынкам спроса, снижение нагрузки на бизнес для поддержки МСБ. Данные меры были приняты 4 марта т.г. на заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

«Третье. Как мы видим, реальный сектор оказался устойчивым к внешним шокам, а также обладает большим потенциалом для качественного роста экономики. В этой связи, необходимо продолжить активную и своевременную реализацию проектов Карты индустриализации и по импортозамещению в АПК. Четвертое. Следует взять на особый контроль недопущение роста цен на социально-значимые продтовары, обеспечив активное насыщение ими рынка. Пятое – базовым условием качественного и устойчивого развития экономики являются активное привлечение инвестиций и точечная работа с инвесторами», - заключил министр.



