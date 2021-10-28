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План военного сотрудничества подписали Казахстан и Пакистан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Октября 2021, 15:24
План военного сотрудничества подписали Казахстан и Пакистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Мухамеджана Таласова с главой делегации оборонного ведомства Исламской Республики Пакистан генерал-майором Маджидом Джахангиром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран. Пакистанская делегация прибыла для участия в шестом заседании Совместной казахстанско-пакистанской военной комиссии. На заседании подведены итоги совместной работы военных ведомств Казахстана и Пакистана за 2021 год и подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2022 год. В проект нового плана включены мероприятия боевой подготовки, военного образования и других сфер военной деятельности, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита в Казахстан пакистанская делегация посетит Центр миротворческой подготовки в Алматы.

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