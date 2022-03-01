План военного сотрудничества подписали Казахстан и ОАЭ
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби прошло очередное заседание Совместной военной комиссии Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В заседании комиссии приняли участие начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан полковник Олжас Хусаинов и начальник управления международных отношений Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов бригадный генерал авиации Мухаммад аль-Мазруи.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования, радиационной, химической и биологической защиты, боевой подготовки, военной разведки и в военно-технической сфере.
По итогам переговоров подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов на 2022 год.
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