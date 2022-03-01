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План военного сотрудничества подписали Казахстан и ОАЭ

1 Марта 2022 21:00
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План военного сотрудничества подписали Казахстан и ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби прошло очередное заседание Совместной военной комиссии Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В заседании комиссии приняли участие начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан полковник Олжас Хусаинов и начальник управления международных отношений Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов бригадный генерал авиации Мухаммад аль-Мазруи.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования, радиационной, химической и биологической защиты, боевой подготовки, военной разведки и в военно-технической сфере.

По итогам переговоров подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов на 2022 год.


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#Внешняя политика Казахстана   #Армия   #Арабские эмираты  
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