План вакцинации разработан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы разработан план вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению акима города, мы сейчас отрабатываем выделение на Алматы большого количества доз вакцины. В этой связи создан штаб в акимате, также работает штаб управления общественного здоровья. Создан и разработан план вакцинации Алматы. Он сегодня будет согласован с акимом города. Там разложена большая работа, которая будет проводиться», - сказала в ходе брифинга представитель управления общественного здоровья Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

На сегодня в городе работают 56 прививочных кабинетов.

Ранее сообщалось, что Алматы ежемесячно будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

Также в апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.

Сегодня стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.