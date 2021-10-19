План вакцинации от коронавирусной инфекции пересмотрели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев на сегодня вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Пересмотрен план вакцинации и на сегодня составляет 11,4 млн человек», - сказал Алексей Цой.

Согласно озвученным данным, на сегодня первым компонентом привито более 8 млн человек, охват подлежащего населения составил 70,7% или 42,7% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,1 млн человек с охватом 63% подлежащего населения или 38% от численности населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%.

«В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность - в 3,6 раза», - уточнил Алексей Цой.