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    09:28, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    План вакцинации от коронавирусной инфекции пересмотрели в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев на сегодня вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения против КВИ. Пересмотрен план вакцинации и на сегодня составляет 11,4 млн человек», - сказал Алексей Цой.

    Согласно озвученным данным, на сегодня первым компонентом привито более 8 млн человек, охват подлежащего населения составил 70,7% или 42,7% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,1 млн человек с охватом 63% подлежащего населения или 38% от численности населения.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%.

    «В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность - в 3,6 раза», - уточнил Алексей Цой.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алексей Цой Главная Минздрав РК
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