План реконструкции железнодорожного вокзала обсудили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выездное совещание по реконструкции здания железнодорожного вокзала и благоустройству прилегающей территории провёл аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Здание Павлодарского ЖД вокзала площадью более 5 000 квадратных метров было построено в 1981 году. Ежедневно из Павлодара выезжают поезда по 9 железнодорожным маршрутам, а вокзал посещают и пользуются его услугами более 1500 человек. В 2022 году общий пассажиропоток составил более 570 тысяч пассажиров.

На сегодняшний день здание ЖД вокзала требует проведения ремонта (последний раз его проводили в 2004-2005 годы). С течением времени и введением новых стандартов здание уже не соответствует современным требованиям и нормам, предъявляемым к объектам повышенного скопления людей. Необходимы ремонты фасада здания, залов ожидания, кассового зала, освещения, пассажирских платформ (перронов) и др.

Асаин Байханов провел выездное совещание по вопросу проведения реконструкции здания вокзала и дальнейшего благоустройства привокзальной площади. Аким области отметил, что при планировании работ такого масштаба нужно учесть все нюансы, в обязательном порядке рассмотреть возможность установки лифтов для удобства маломобильных граждан, пожилых людей и других категорий граждан.

Глава региона поручил проработать проектные решения необходимых ремонтных работ, определить зонирование функциональных зон и начать разработку ПСД. Также Асаин Байханов поручил решить вопрос работы информационного табло, на отсутствие которого с осени жалуются жители области.

До конца февраля 2023 года управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено представить на утверждение скорректированный план проведения реконструкции вокзала и прилегающей к нему территории.

Фото Валерия Бугаева