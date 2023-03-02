План реформы партийных и государственных органов вынесут на обсуждение парламента КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Часть плана реформы партийных и государственных органов вынесут на обсуждение депутатов открывающейся в Пекине 5 марта ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению агентства «Синьхуа», проект плана реформирования партийных и государственных органов принят на прошедшем во вторник в Пекине втором заседании пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Часть этого плана решено вынести на рассмотрение первой сессии ВСНП 14-го созыва «в соответствии с установленными законом процедурами». В опубликованных «Синьхуа» выдержках из коммюнике по работе пленума КПК не раскрываются подробности этого документа.

На пленуме также рассмотрены и приняты списки кандидатов на руководящие государственные должности, которые будут рекомендованы делегатам первой сессии ВСНП 14-го созыва.

5 марта в Пекине в Доме народных собраний откроется ежегодная сессия ВСНП, в ходе которой будет сформирован новый состав Госсовета КНР (правительство) и утвержден план социально-экономического развития страны на 2023 год.