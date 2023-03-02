Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

План реформы партийных и государственных органов вынесут на обсуждение парламента КНР

2 Марта 2023, 08:42
План реформы партийных и государственных органов вынесут на обсуждение парламента КНР Фото:news.cn

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Часть плана реформы партийных и государственных органов вынесут на обсуждение депутатов открывающейся в Пекине 5 марта ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению агентства «Синьхуа», проект плана реформирования партийных и государственных органов принят на прошедшем во вторник в Пекине втором заседании пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Часть этого плана решено вынести на рассмотрение первой сессии ВСНП 14-го созыва «в соответствии с установленными законом процедурами». В опубликованных «Синьхуа» выдержках из коммюнике по работе пленума КПК не раскрываются подробности этого документа.

На пленуме также рассмотрены и приняты списки кандидатов на руководящие государственные должности, которые будут рекомендованы делегатам первой сессии ВСНП 14-го созыва.

5 марта в Пекине в Доме народных собраний откроется ежегодная сессия ВСНП, в ходе которой будет сформирован новый состав Госсовета КНР (правительство) и утвержден план социально-экономического развития страны на 2023 год.


Новости по теме
Пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%
Фактор искусственный во многом - Маулен Ашимбаев о ситуации на казахстанско-китайской границе
Китай выдвинул Инициативу глобальной цивилизации
Теги:
Читайте также
Пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%
Неубранный мусор  скопился на улицах Парижа из-за забастовки
Производство кокаина в мире достигло рекордной отметки
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на новозеландских островах Кермадек
В Великобритании опять началась забастовка педагогов
Аномальная жара установилась в Аргентине
Акции швейцарского банка Credit Suisse упали почти на 25%
Фактор искусственный во многом - Маулен Ашимбаев о ситуации на казахстанско-китайской границе
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей