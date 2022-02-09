План развития столицы обсуждает с жителями Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов сообщил на своей странице в Instagram о том, что на регулярной основе встречается с астанчанами и обсуждает План развития города, передает МИА «Казинформ».
«Встретился с жителями домов, которые расположены по адресу ул. Е-16 («зелёные дома», микрорайон Жагалау). Здесь проживает порядка 6 тыс человек.
Горожане обратились с вопросами: принять на баланс инженерные сети, построить школу, детский сад, поликлинику, благоустроить дворы, провести освещение, установить тёплую остановку, проложить асфальт и др. Решение вопросов разделили на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Вместе с горожанами будем развивать данный микрорайон.
На регулярной основе объезжаем наши районы и жилые массивы, встречаемся с жителями и обсуждаем план развития города», - написал Алтай Кульгинов.
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