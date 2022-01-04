План профилактики правонарушений на 2022 год приняли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На заседании комиссии при акиме Актобе утвержден план профилактики правонарушений на 2022 год, предложенный прокуратурой города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам прокурора района Алматы города Актобе Жасулана Даулембаева, в качестве одной из организационных мер профилактики правонарушений было предложено создать колл-центр по профилактике бытового насилия.

«Основная задача колл-центра, помимо приема обращений о фактах бытового насилия - координация в вопросах размещения жертв насилия в кризисных центрах. Должен быть обзвон лиц, обращавшихся по фактам бытового насилия, для оказания поддержки и правовой помощи», - говорит Ж. Даулембаев.

В учреждениях образования Актоб предложено создать советы профилактики правонарушений, включив в их состав представителей государственных органов, родительской общественности для установления учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении, для проведения индивидуальной работы.

Учреждениям образования предложено создание школьных программ-планов работы с трудными детьми.

Предложенный план поддержан в полном объеме и утвержден решением комиссии.



