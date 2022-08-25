План потребности угля разработали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем потребления угля на предстоящий отопительный период может составить около 9,6 млн тонн. Об этом сообщили в Комитете индустриального развития МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством сформирован план потребности угля для бюджетных организаций и населения на предстоящий отопительный период. Согласно данному плану, объем потребления составляет около 9,6 млн тонн, из них для коммунального быта - 2,6 млн тонн, для населения - 7 млн тонн. Необходимо учитывать, что помимо населения этим же углем пользуются и бюджетные организации, стратегические объекты», - сказал председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов во время пресс-конференции в СЦК.
По словам главы Комитета, данные местных исполнительных органов касательно плана потребности твердого топлива перепроверяют в целях получения достоверной информации.
«Как показывает прошлогодний опыт, были серьезные проблемы поставки угля в Алматинскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Костанайскую области. Мы сегодня и с другими регионами работу ведем, чтобы убедиться, что у населения есть уголь. С начала отопительного периода мы успели обеспечить трехмесячным запасом Карагандинскую область, Жетысускую, Улытаускую области, город Нур-Султан», - проинформировал Ильяс Оспанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут повыситься цены на уголь. Однако, как заверили в Комитете, резкого повышения не ожидается.
Также казахстанцев призвали своевременно запасаться углем.