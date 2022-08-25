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План потребности угля разработали в Казахстане
25 Августа 2022 19:40

План потребности угля разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем потребления угля на предстоящий отопительный период может составить около 9,6 млн тонн. Об этом сообщили в Комитете индустриального развития МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством сформирован план потребности угля для бюджетных организаций и населения на предстоящий отопительный период. Согласно данному плану, объем потребления составляет около 9,6 млн тонн, из них для коммунального быта - 2,6 млн тонн, для населения - 7 млн тонн. Необходимо учитывать, что помимо населения этим же углем пользуются и бюджетные организации, стратегические объекты», - сказал председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов во время пресс-конференции в СЦК.

По словам главы Комитета, данные местных исполнительных органов касательно плана потребности твердого топлива перепроверяют в целях получения достоверной информации.

«Как показывает прошлогодний опыт, были серьезные проблемы поставки угля в Алматинскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Костанайскую области. Мы сегодня и с другими регионами работу ведем, чтобы убедиться, что у населения есть уголь. С начала отопительного периода мы успели обеспечить трехмесячным запасом Карагандинскую область, Жетысускую, Улытаускую области, город Нур-Султан», - проинформировал Ильяс Оспанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут повыситься цены на уголь. Однако, как заверили в Комитете, резкого повышения не ожидается.

Также казахстанцев призвали своевременно запасаться углем.


Фото: пресс-служба МИИР РК

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