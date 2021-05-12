План поощрения вакцинированных от коронавируса граждан примут в Грузии

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ-КАЗИНФОРМ - До конца мая в Грузии будет разработан конкретный пакет мер, предусматривающих поощрение граждан, которые прошли вакцинацию. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 67 136 человек.

«По количеству вакцинированных мы приближаемся к 70 тысячам. Хорошо, что количество проведенных прививок приблизилось к пяти тысячам в день, вчера прививку сделали 4,7 тысяч человек. Наца цель – 6 тысяч прививок в течение последующих десяти дней», - сказала Габуния.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта британо-шведским препаратом AstraZeneca, а затем продолжилась американо-германским препаратом Pfaizer.

Сначала прививали только врачей, но из-за их низкой активности в программу вакцинации включили также граждан старше 65 лет, а затем и старше 55 лет, а также пациентов на диализе или с пересаженными органами.

С 4 мая в Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm, которым могут прививаться все граждане старше 18 лет. Сто тысяч доз этого препарата Грузия получила в апреле. Вакцинация китайской вакциной предусматривает две инъекции интервалом в 21 день.