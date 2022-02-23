План по сбору налогов в бюджет перевыполнен в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – План по поступлению налогов в бюджет перевыполнен на 105,5% в Актюбинской области в 2021 году. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказали представители департамента государственных доходов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План по поступлениям в госбюджет выполнен на 105,5%, рост обеспечен на 18,8%, на 56 млрд больше собрано налогов, в том числе в республиканский бюджет поступило 220 млрд тенге при плане в 217 млрд тенге. В местный бюджет план исполнен на 117,9%, перевыполнение составило более 28 млрд тенге.

Валовые поступления в республиканский бюджет по сравнению с прошлым годом составили 135,3% или 82 млрд тенге. Данные показатели достигнуты за счет ряда мероприятий - путем камерального контроля, поступления обеспечили дополнительный резерв на 34,5 млрд тенге, путем налоговых проверок, которые были сокращены по сравнению с предыдущим годом, но взыскание увеличилось на 3,5 млрд тенге, составив 10,4 млрд тенге. Проверки проводились в основном среди среднего и крупного бизнеса, так как объявлен мораторий на малый бизнес», - говорит заместитель руководителя департамента государственных доходов по Актюбинской области Асылбек Калменов.

По словам А. Калменова, путем администрирования крупных налогоплательщиков было обеспечено 55,2 млрд тенге, также проведена работа по снижению недоимки, по сравнению с началом 2021 года недоимка снизилась на 2,2 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что план по налоговым поступлениям в государственный бюджет на январь 2022 года исполнен на 110,7%.