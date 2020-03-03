План по предупреждению завоза коронавируса разработали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании в акимате Северо-Казахстанской области рассматривали профилактические меры, которые принимают в регионе, чтобы не допустить завоза и распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что в целях предупреждения завоза и распространения вируса в регионе разработали план. Усилен контроль на пропускных пунктах границы, проводится мониторинг всех людей, прибывающих в область из других государств. Для обеспечения лекарствами выделены дополнительные средства.

«Технически мы готовы. Ресурсами мы обладаем. Алгоритм действий на случай обнаружения опасности в нашей области есть. Сейчас все руководители госорганов, хозяйствующих субъектов должны соблюдать элементарные правила. Прежде всего, гигиена, проветривание помещений. Нужен контроль за состоянием подчиненных, обратились ли они в случае заболевания в медучреждения», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона обратился к жителям области, которые планируют выезд в страны, где есть высокая опасность заражения новым типом вируса.

«Впереди каникулы, праздники. Некоторые турфирмы распространяют рекламу с поездками в страны, где есть высокий риск заражения – это их право. Подумайте еще раз, стоит ли выезжать с семьей, с детьми и подвергать их опасности. Мы знаем, что и цены на турпутевки упали. Но еще раз подумайте, насколько велик риск. Прошу всех отнестись с пониманием к проблеме», - подчеркнул К. Аксакалов.