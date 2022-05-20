20 Мая 2022 05:32

План по налоговым поступлениям в госбюджет за четыре месяца исполнен на 110,1%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за четыре месяца 2022 года исполнен на 110,1%. При плане 4 466,4 млрд тенге поступило 4 917,2 млрд тенге с перевыполнением на 450,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 1,6 раза, или на 1 873,5 млрд тенге.

В том числе республиканский бюджет исполнен на 100,7% (при плане 3 290,9 млрд тенге поступило 3 314,8 млрд тенге с перевыполнением на 23,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,8 раза, или на 1 494,5 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 136,3% (при плане 1 175,5 млрд тенге поступило 1 602,5 млрд тенге, с перевыполнением на 427 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 31,0%, или на 379 млрд тенге.

Наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН (корпоративный подоходный налог) - на 571 млрд тенге, или в 2 раза, НДС (н алог на добавленную стоимость) на товары внутреннего потребления - на 433,2 млрд тенге, или в 4,6 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть - на 311,9 млрд тенге, или в 2,1 раза, НДС на импорт из третьих стран - на 90,4 млрд тенге, или на 39%, НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 53,1 млрд. тенге, или на 21%, налог на добычу полезных ископаемых - на 41,1 млрд тенге, или на 42,2%.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За четыре месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 51,9%, цинк - на 40,9%, свинец - на 16,5% и медь - на 15,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4% (средняя ставка за январь-май 2022 г. – 55$ за тонну, январь-май 2022 г. – 86$ за тонну).

Товарооборот с третьими странами за четыре месяца увеличился в 1,5 раза (экспорт вырос в 1,7 раза, импорт - в 1,2 раза).

Оборот по реализации за четыре месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,4% (с 31 565 млрд тенге до 39 266 млрд тенге).

За четыре месяца 2022 года рост по данным ЭСФ ( электронных счетов - фактур) произошел по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления - в 5,8 раза, информации и связи - в 1,8 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,6 раза, предоставление прочих видов услуг - на 58,4%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 53%, образованию - на 37,4%, по сельскому, лесному и рыбному хозяйству - на 35,8%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 35,6%, деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания - на 25,6%, оптовой и розничной торговле - на 23,8% и строительству - на 23,5%.