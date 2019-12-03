План по доходам в госбюджет исполнен на 101% - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по доходам в государственный бюджет исполнен на 101%, сверх плана поступило 76 млрд тенге. Об этом сообщил Первый заместитель Премьер-Минитсра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечен рост поступлений на 14%, он составил 911 млрд тенге. Темп роста налоговых поступлений в государственный бюджет составил 14%, что на 886 млрд тенге больше по сравнению с предыдущим периодом», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Минфина добавил, что в динамике отмечается рост по НДС на товары внутреннего потребления (ТВП) на 282 млрд тенге, КПН на 194 млрд тенге и по налогам с фонда оплаты труда - на 95 млрд тенге. Также выросли таможенные платежи: НДС из стран ЕАЭС на 88 млрд тенге, из третьих стран - на 73 млрд тенге.

«Приведенные результаты свидетельствуют о правильности выбора стратегии развития органов госдоходов, ориентированной на повышение фискального администрирования», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Министр также отметил, что уточненный прогноз доходов (без учета трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 7 трлн 81 млрд тенге. Увеличение доходов к факту 2018 года (5 849 млрд тенге) прогнозируется на 1 трлн 233 млрд тенге, или 121,1%, из них: на 393 млрд тенге за счет роста экономики и цен на основные экспортные товары (2018 – 466 млрд тенге); на 840 млрд тенге за счет улучшения налогового и таможенного администрирования и их цифровизации (в 2018 году – 372 млрд тенге).