План по доходам не исполнен на 638 млрд тенге – Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План по доходам не исполнен на 638 млрд тенге. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, показатели исполнения государственного бюджета по итогам 9 месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 6,1 трлн. тенге или план исполнен на 95,5%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн. 853 млрд. тенге или план исполнен на 85,8%. Неисполнение плана по доходам составило 638 млрд тенге, из них налоги – на 791 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам неналоговые поступления перевыполнены на 154 млрд тенге.

«Основные суммы неисполнения приходятся на НДС и КПН. На неисполнение КПН повлияли следующие факторы: падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 13,3%; увеличение количества бездействующих налогоплательщиков за 1 полугодие т.г. по сравнению с началом года на 10,6 тыс., в том числе юридических лиц - на 5,5 тыс. налогоплательщиков; снижение сумм заявленных авансовых платежей по 850 крупным налогоплательщикам по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 243,5 млрд. тенге; уменьшение поступлений от БВУ на 10,2 млрд. тенге», - перечислил министр.

Основными причинами неисполнения плана по НДС являются:

- рост возврата НДС на 59,8% или на 201,3 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- уменьшение оборотов по реализации по данным ИС «Электронные счета-фактуры» на 10,7%. Основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 32,6% или на 4,3 трлн. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

- падение деловой активности из-за введения карантинного режима порядка 11 тысяч налогоплательщиков, от которых поступления уменьшились на 486 млрд. тенге;

- снижение товарооборота РК с третьими странами по сравнению с 8 месяцами 2019 года на 11,9%, со странами ЕАЭС по сравнению с 7 месяцами 2019 года – на 11,1%.

Ранее министр национальной экономики Руслан Даленов заявил об улучшении темпа роста ВВП в сентябре, а председатель Национального банка РК Ерболат Досаев пояснил, что в сентябре текущего года годовая инфляция сохранилась на уровне 7%.