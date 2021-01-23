План «Перехват»: вооруженных людей преследовали полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночью был введен план «Перехват», был задержан один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции города Алматы информирует, что в ходе проверки подозрительного авто на территории Медеуского района, его водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и скрылся с места происшествия. По городу был введен план «Перехват». Искомое транспортное средство было блокировано на проспекте Сейфуллина, в Турксибском районе города», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Водитель и двое его пассажира бросились наутек в пешем порядке. Убегая, они выбросили предмет, похожий на автомат, и нож.

«Один из подозреваемых задержан. Еще двое разыскиваются. Их поимка - дело времени. Другие обстоятельства дела, а также происхождение и принадлежность выброшенных предметов будут доподлинно установлены», - добавили в полиции.

Видео погони появилось в соцсетях .