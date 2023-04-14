Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

План обучения по НВП намерены пересмотреть в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Апреля 2023, 11:47
План обучения по НВП намерены пересмотреть в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по изменению содержания календарно-тематического плана обучения предмету начальной военной и технологической подготовки в школьной программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После совершенствования учебных программ будет пересмотрено содержание календарно-тематического плана обучения предмету начальной военной и технологической подготовки в школьной программе», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, изменится и название предмета начальной военной и технологической подготовки.

В целом, над улучшением существующих программ на базе Национальной академии образования имени И. Алтынсарина работают около 300 разработчиков в составе учителей-практиков, ведущих ученых, методистов.


Образование  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК