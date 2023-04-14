План обучения по НВП намерены пересмотреть в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по изменению содержания календарно-тематического плана обучения предмету начальной военной и технологической подготовки в школьной программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После совершенствования учебных программ будет пересмотрено содержание календарно-тематического плана обучения предмету начальной военной и технологической подготовки в школьной программе», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, изменится и название предмета начальной военной и технологической подготовки.

В целом, над улучшением существующих программ на базе Национальной академии образования имени И. Алтынсарина работают около 300 разработчиков в составе учителей-практиков, ведущих ученых, методистов.