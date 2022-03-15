Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

План обеспечения продбезопасности: ряд поручений дал Алихан Смаилов

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Марта 2022, 11:02
План обеспечения продбезопасности: ряд поручений дал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поручения в рамках реализации Плана обеспечения продовольственной безопасности озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Алихан Смаилов поручил провести оценку эффективности действующих механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.

«Административные рычаги сдерживания цен, как известно, нерыночный метод, нужно использовать и другие методы стимулирования стабильности цен», - отметил Алихан Смаилов.

Как поручил Премьер-Министр, в рамках Плана необходимо предусмотреть меры по установлению долгосрочных устойчивых хозяйственных связей между субъектами АПК и торговли, развивая систему форвардных поставок.

Важным звеном в цепочке обеспечения продовольственной безопасности является качество выпускаемой пищевой продукции.

«В данном направлении следует проводить совершенствование ветеринарного и фитосанитарного контроля, сертификацию пищевой продукции. Также необходимо развивать аграрную науку. Следует обеспечить интеграцию процессов научных исследований, подготовки кадров и внедрение достижений в производство», - обратился глава Правительства.

По словам Алихана Смаилова, в Плане необходимо предусмотреть конкретные задачи по созданию на базе аграрных университетов исследовательских центров, включив в их состав аграрные научные институты, опытные хозяйства.

«Предусмотренные Планом по обеспечению продовольственной безопасности мероприятия должны быть декомпозированы в региональных планах развития. Необходимо утвердить KPI для акиматов областей по обеспечению продовольственной безопасности», - отметил А. Смаилов.

Вместе с тем Премьер-Министр поручил Министерству сельского хозяйства доработать План и внести соответствующий проект решения Правительства с учетом обсуждения.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Цены и тарифы   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана