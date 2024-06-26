План мероприятий по спасению дорог от большегрузов предложили в СКО

В Северо-Казахстанской области решают, как спасти дороги от большегрузов. Местные власти убеждены, что именно тонары разбивают полотна, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тему обсуждали на заседании акимата. Руководитель управления инспекции транспортного контроля Аблай Казбаев сообщил, что в области зарегистрированы 7 494 грузовых автомобиля, из них 1 435 самосвалов с максимальной разрешенной массой 20 тонн и более.

- Провели анализ использования тяжеловесных автотранспортных средств, у которых общая масса и осевые нагрузки превышают установленные в нашей стране допустимые весовые параметры. Значительная их часть регулярно задействована в работе по строительству и реконструкции автомобильных дорог. Понятно, что эти нарушения начинаются при погрузке, когда грузоотправители, то есть карьеры, не соблюдают нормы загрузки инертных материалов, превышают их, - отметил А.Казбаев.

По его информации, на территории области действуют 14 крупных карьеров. С начала года за превышение допустимых параметров в отношении грузоотправителей составлено 22 административных материала, в отношении перевозчиков - 27, взысканы штрафы на сумму 9,4 млн тенге.

- Есть проблемы при осуществлении контроля. В том числе невыполнение требований сотрудника инспекции об остановке транспортного средства, остановка и стоянка загруженной техники на обочине под предлогом поломки, попытки воспрепятствования проведения проверки и взвешивания путем непредоставления документов и разгрузки на месте остановки, оставление транспортного средства водителем. При этом специалисты инспекции в пределах своих компетенций не имеют права осуществлять контроль в подобных ситуациях, - проинформировал А.Казбаев.

Он признал, что все планы мероприятий с заинтересованными ведомствами и меморандумы недостаточно эффективны. Инспекции не хватает сотрудников, есть коррупционные при взаимодействии водителя и инспектора. Нарушения продолжаются даже после наложения взысканий.

- Инспекцией был разработан и согласован с заинтересованными организациями план совместных мероприятий – Дорожная карта по обеспечению контроля за соблюдением правил проезда тяжеловесных автотранспортных средств на территории Северо-Казахстанской области. В нашей области имеется самая крупная по республике сеть железных дорог, для снижения интенсивности движения тяжеловесного автотранспорта и, соответственно, нагрузки на дорожное полотно предлагаем рассмотреть возможность альтернативного способа доставки грузов железнодорожным транспортом с организацией накопителей инертных материалов, - сказал А.Казбаев.

В этом году на дорогах области планируют установить шесть современных автоматических станций измерения весовых и габаритных параметров автотранспортных средств.

Аким области Гауез Нурмухамбетов предложение о разработке дорожной карты поддержал. Но и обратил внимание на эффективность работы сотрудников служб, ответственных за сохранность дорог.