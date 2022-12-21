План мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год одобрен в Казахстане

21 Декабря 2022, 19:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел 6-ое заседание Координационного совета по Целям устойчивого развития (ЦУР) с участием руководства центральных госорганов и представителей дипломатического корпуса, ООН и ПРООН в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участники рассмотрели итоги деятельности межведомственных рабочих групп в текущем году, ход исполнения поручения Главы государства по открытию Регионального хаба ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, а также одобрили план мер по реализации ЦУР на 2023 год.

В своем выступлении Премьер-Министр подчеркнул, что внедрение принципов Целей устойчивого развития направлено на повышение качества жизни граждан и принятие лучших международных стандартов во всех сферах экономики.

«На сегодня уже определены конкретные задачи, которые нам необходимо последовательно выполнить в течение следующего года», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также напомнил, что в июле текущего года на Политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан успешно презентовал второй Добровольный национальный обзор в области устойчивого развития до 2030 года, сформированный при активном участии межведомственных рабочих групп, неправительственного сектора, экспертного сообщества и международных организаций. По его словам, документ стал комплексной оценкой достигнутого прогресса РК за прошедший трехлетний период.

В ходе своих выступлений иностранные партнеры выразили поддержку проводимым в республике реформам и озвучили рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что рекомендации, озвученные членами Координационного совета, будут учтены в дальнейшей работе Правительства, и дал поручение заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год.

Цели устойчивого развития были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году как всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты и неравенства, защите окружающей среды, обеспечению процветания населения планеты. Всего определено 17 направлений, реализация которых может привести к развитию основных сфер экономики и социальной жизни. Мониторинг достижения ЦУР находится на постоянном контроле представителей ООН и Правительства РК.