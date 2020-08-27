План капитального ремонта Западно-Казахстанская РЭК выполнила лишь на 23%

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ –– Недостаток собственных финансовых средств из-за больших долгов потребителей и дефицит кадров на предприятии – одни из причин медленных темпов работы энергетиков. Чтобы предстоящий зимний период область провела без аварий и проблем, необходимы сейчас 500 млн тенге, из которых около 200 млн нужны для ремонтных работ по Уральску, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Готовность к отопительному сезону обсудил аким города Абат Шыныбеков с руководством предприятия, побывав на ряде производственных участков АО «Западно-Казахстанская РЭК»

– У нас полным ходом идет подготовка к зимнему периоду. План капитального ремонта на текущий год составляет 86 662 млн тенге. На данный момент выполнено работ на 20 млн. 400 тысяч, что составляет 23%. Ремонт кабельных линий 10 кВ протяженностью 112 км запланирован на сумму 41 561,55 тысячи тенге. Выполнено работ на сумму 19,5 млн, протяженностью 22 км, что составляет 47%. Ремонт кабельных линий 0,4 кВ протяженностью 5 км запланирован на сумму 4 112, 93 тысячи тенге. Выполнено работ на сумму 826,6 тысячи тенге, протяженностью 2 км, что составляет 20%, – сказал начальник городских электросетей Рустем Майрамов.

Энергетики обозначили и ряд актуальных проблем. Город разрастается, и для своевременного устранения аварийных ситуаций и создания оптимальной организации труда необходимо строительство ремонтно-производственных баз в п. Зачаганск и северо-восточной части города.

Председатель правления АО «ЗапКазРЭК» Жакып Хайрушев отметил, что основную кабельно-проводниковую продукцию приобрели, но необходимы и опоры.

– Чтобы без проблем и аварий прошла предстоящая зима, необходимо более 500 млн. тенге. Но имеется большая задолженность потребителей. Пока только приобрели 125 опор, и они уже в работе. Еще необходимо приобрести порядка около 100 опор по городу. Необходимо сделать «аварийный» запас на зиму. Самое необходимое – трансформаторное масло, кабельная сеть. На город необходимо 150-200 млн. тенге, чтобы до 15 октября на 100% выполнить все работы, – заявил Жакып Хайрушев.

Еще одна проблема предприятия – дефицит кадров. Низкая заработная плата вынуждает рабочих искать другую работу. Сейчас 17 вакансий только монтеров воздушных линий. Не хватает и техники. К примеру, в наличии всего два гидроподъемника. Все текущие проблемные вопросы глава областного центра поручил решить до 15 октября. Для этого необходимо скооперировать усилия всех ответственных ведомств города.

– 23% выполнения капитального ремонта на конец лета – очень низкая готовность к зимнему периоду. В начале лета мы подписали с вами два плана-графика ремонтных работ. Поэтому АО «Зап.-Каз. РЭК» и ЖКХ должны совместно отработать все нюансы и проблемные вопросы по бесперебойной работе электроснабжения городских сетей, в том числе и социальных объектов. Для этого у нас есть определенные программы, которые поэтапно должны исполняться, – подчеркнул аким г. Уральска.

В свою очередь, Западно-Казахстанская электросетевая компания подала заявку на увеличение тарифов. Решение будет объявлено в ближайшие дни.



