7 Мая 2022 13:55

План идеологической работы в Вооруженных силах разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Январские события показали, насколько важно не только повышать боевую готовность, но и укреплять моральный дух военнослужащих. Так считает генерал-майор, замначальника генштаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы Серик Бурамбаев, комментируя деятельность Вооруженных сил за 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глубоко символично, что День защитника Отечества отмечается накануне праздника – Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Эти даты в календаре неотъемлемо связаны с преемственностью военных традиций, с проявлением доблести и героизма многих поколений казахстанцев, со стремлением сохранить мир и независимость государства. Тридцать лет – сравнительно короткий для истории срок, но по сути событий и свершений – это поистине грандиозный этап строительства армии суверенного Казахстана», - сказал Серик Бурамбаев.

Он при этом напомнил, что первый министр обороны, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы генерал армии Сагадат Нурмагамбетов возглавил Вооруженные силы в непростое для страны время. Его высокий авторитет, по словам Серика Бурамбаева, способствовал сохранению военного потенциала и укреплению воинской дисциплины среди личного состава.

«Сагадат Кожахметович заложил основу современных Вооруженных сил. В труднейших условиях создавались органы военного управления, учебные заведения, готовились кадры. Новая военная география государства формировалась с учетом оперативно-стратегических задач», - отметил замначальника Генштаба.

У истоков становления и развития армии Казахстана стояли опытные генералы и офицеры: Халық қаһарманы Мухтар Алтынбаев, Герой Советского Союза, Халық қаһарманы Токтар Аубакиров, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Сейлбек Алтынбеков, Алий Волков, Анатолий Васимов, Алихан Джарбулов, Ким Серикбаев, Алмазбек Абдрахманов, Кадыржан Байжигитов, Федор Щербаков, Мубарек Орынбеков, Сабит Тауланов, Айткали Исенгулов, Ратмир Комратов, Владимир Бондаренко, Мэлс Шампиев и многие другие.

Серик Бурамбаев отметил, что первым шагом стал переход к военно-территориальной структуре с последующим формированием региональных командований.

Он добавил, что в интересах укрепления национальной и региональной безопасности расширяется спектр военного и военно-технического сотрудничества с другими государствами.

«Достигнуты договоренности в рамках симпозиума по миротворчеству ООН по вопросу подготовки специализированных подразделений, таких, как военная медицина, инженерно-саперные подразделения, военная полиция и разведывательные подразделения для участия в миротворческих миссиях. Соответствующие подразделения сейчас подготовлены, все привлекаемые военнослужащие владеют иностранными языками. И поэтому ООН, видя наш уровень подготовки и хорошие результаты в Ливане, других странах, рассматривает возможность предоставления нам мест для выполнения миротворческих задач, в первую очередь, в африканских странах, на Кипре и в Юго-Восточной Азии», - сказал Серик Бурамбаев.

«Большое внимание армии уделяет Президент страны – Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В прошлом году он утвердил новую Стратегию национальной безопасности и Концепцию развития Вооруженных сил до 2030 года. Согласно принятым документам, в числе приоритетных направлений – развитие противовоздушной обороны, военно-транспортной авиации, Сил специальных операций, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, БПЛА и компонентов «двойного назначения», - отметил генерал-майор.

Январские события показали, насколько важно не только повышать боевую готовность, но и укреплять высокий моральный дух военнослужащих, считает он. По поручению Главы государства совместно с другими заинтересованными государственными органами разработан План идеологической работы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, который утвержден совместным приказом руководителей государственных органов.

Спикер рассказал о новом формате подготовки военнослужащих.

«Наряду с традиционными методами мы вводим в практику новый формат воспитательной работы, а именно модули и кейсы. В настоящее время в войска направлены порядка 50 учебных модулей воспитательного характера, охватывающих все аспекты жизнедеятельности воинов. Заслуживает внимания и технология армейского коучинга. В настоящее время она проходит апробацию с целью дальнейшего внедрения в учебно-воспитательный процесс военных учебных заведений и воинских частей.

Армейский коучинг представляет собой современный и эффективный инструмент индивидуального развития, позволяющий раскрыть внутренний потенциал, расширить профессиональные компетенции военнослужащих за счет достижения позитивных изменений в их поведении и мотивации», - проинформировал Серик Бурамбаев.

В стране принята программа военно-патриотического воспитания молодежи «Біртұтас ұлт – Біртұтас әскер», действует план идеологической работы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан до 2025 года.

«Сейчас в портфеле законодателей находится проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания». Разработан и проходит согласование с заинтересованными государственными органами проект постановления Правительства РК «Об утверждении Правил военно-патриотического воспитания граждан», - резюмировал Серик Бурамбаев.

Сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечают День защитника Отечества. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества.



