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План-график развития спортивной инфраструктуры разработали в Казахстане

2 Марта 2022 12:15
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План-график развития спортивной инфраструктуры разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством культуры и спорта РК совместно с акиматами разработан проект Плана-графика развития спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пожалуй, самая важная проблема – это недостаточность спортивной инфраструктуры. Основной рост инфраструктуры происходит за счет плоскостных сооружений. Количество же крытых спортивных сооружений по республике остается недостаточным. Проведенный анализ показывает, что согласно стандартам общая потребность в спортивных залах по стране составляет свыше полутора миллионов квадратных метров. Таким образом, дефицит составляет более 500 тысяч квадратных метров. Наибольший дефицит зафиксирован в Туркестанской и Алматинской областях, а также городах Нур-Султане и Шымкенте. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Однако даже в этих регионах речь идет о дефиците инфраструктуры, пусть и не столь высоком», - рассказал Даурен Абаев во время расширенного заседания коллегии МКС РК по спорту и физической культуре.

«Боюсь, что в случае проведения масштабной ревизии ситуация предстанет более удручающей: некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждения с голыми воротами на окраине поселка», - добавил министр.

Глава ведомства отметил, что Министерством совместно с акиматами разработан проект Плана-графика развития спортивной инфраструктуры.

«В рамках документа запланировано строительство 114 новых объектов, реконструкция и модернизация 21 объекта, дооснащение инвентарем шести крупных объектов», - сообщил Д. Абаев.

«Действительно много строятся. Мы строим и ФОКи, спортивные объекты, акиматы и по линии ГЧП строят. Но здесь надо системный подход применить, мы должны изучить, где что не хватает и достроить. У нас есть пару предложений. В том числе не такие дорогостоящие ФОКи строить, может менее дешевые спортивные модуля строить и так далее. Эту систему мы введем, анализ проведем», - отметил министр.


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#Спорт   #Минкультуры  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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