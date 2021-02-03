План доходной части бюджета на прошлый год перевыполнен – КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году план по доходам госбюджета выполнен на 102,4%, республиканский - на 100,1%, местный - на 108%. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, по сравнению с 2019 годом доходы госбюджета в компетенции комитета, несмотря на пандемию, остались практически на прежнем уровне, республиканский бюджет уменьшился на 608 млрд тенге. Местный бюджет увеличился на 604 миллиарда тенге.

«Снижение доходов на республиканском уровне связано с текущей ситуацией в экономике, а также с ограничениями, введенными из-за пандемии», - сказал М. Султангазиев.