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    12:49, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    План доходной части бюджета на прошлый год перевыполнен – КГД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году план по доходам госбюджета выполнен на 102,4%, республиканский - на 100,1%, местный - на 108%. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, по сравнению с 2019 годом доходы госбюджета в компетенции комитета, несмотря на пандемию, остались практически на прежнем уровне, республиканский бюджет уменьшился на 608 млрд тенге. Местный бюджет увеличился на 604 миллиарда тенге.

    «Снижение доходов на республиканском уровне связано с текущей ситуацией в экономике, а также с ограничениями, введенными из-за пандемии», - сказал М. Султангазиев.


    Теги:
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