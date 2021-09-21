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    12:19, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Плакаты с предупреждениями соблюдать ПДД установили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция плакатами предотвращает ДТП с детьми на дорогах. В городах региона развесили плакаты с предупреждениями соблюдать правила дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По инициативе департамента полиции региона в трёх городах: Павлодаре, Аксу и Экибастузе - в рамках проекта «Безопасная дорога детства» размещены билборды, перетяги, а также LED-экраны, напоминающие о необходимости соблюдения правил дорожного движения, расположенные рядом с проезжей частью. С помощью них мы в очередной раз обращаемся к водителями, нарушающим ПДД», - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    В ходе этого своего проекта полицейские используют лозунги: «В наушниках опасно!», «Внимание – велосипед!», «Во дворе должно быть безопасно!», «Пьяный за рулём», «Сбрось скорость, соблюдай скоростной режим в городе!» и другие.

    Глава полицейского ведомства региона Нурлан Масимов отметил, что стражи порядка таким образом стараются предотвратить дорожно-транспортные происшествия, в том числе детский дорожный травматизм, напомнить участникам дорожного движения об обязательном соблюдении правил дорожного движения и проинформировать участников дорожного движения о наказаниях за их нарушения. А в эфирах местных радиостанций «Авторадио Казахстан» и «Дала FM Kazakhstan» регулярно транслируется напоминание о необходимости соблюдения правил на дороге.

    «Такие яркие напоминания о самых главных правилах очень полезны в наши дни, – считает жительница города Павлодара Айгуль, водитель с большим стажем.

    Она считает, что такие памятки намного лучше и полезнее любой маркетинговой рекламы. «Каждый из нас – водитель или пешеход, просмотрев это видео на экране либо прочитав цепляющий слоган билборда, обязательно задумается над строгой необходимостью соблюдать все правила, будучи на дороге», - добавила она.

    С начала 2021 года в Павлодарской области зарегистрировано 66 аварий, в результате которых 78 детей травмированы, привели данные в региональном департаменте полиции.


    Фото ДП Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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