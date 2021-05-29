Плакал и звал родителей: бойцы Нацгвардии нашли 3-летнего ребенка в Жанаозене
В центральное оперативное управление полиции Жанаозена поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего ребенка от матери, которая в течение часа не могла найти своего сына.
Приметы трехлетнего мальчика по рации передали всем войсковым нарядам Национальной гвардии. В поисках ребенка был задействован весь личный состав стражей правопорядка.
Уже через 20 минут войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Мардана Юлшиева, патрульных рядовых Асылхана Сейталиева и Николая Жуль в микрорайоне Самал заметили плачущего ребенка, подходящего по приметам ориентировки.
При беседе с ним гвардейцы выяснили, что мальчика зовут Арслан, играясь во дворе дома, он потерялся и не знает, как вернуться домой.
Успокоив малыша, дежурный по войсковым нарядам лейтенант Абылай Суйндик позвонил в ЦОУ г. Жанаозена, где уточнили номера телефонов родителей. Позвонив родителям, указали адрес, где нашли потерявшего сына, и благополучно передали малыша в руки старшего родного брата.
Мать ребенка направила в адрес командира воинской части 5548 Национальной гвардии благодарственное письмо, где выразила огромную благодарность за оперативность и профессионализм.
За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части.
За этот год военнослужащими регионального командования «Батыс» Нацгвардии было найдено 4 пропавших детей, возвращенные родителям в целости и сохранности.