Плакал и звал родителей: бойцы Нацгвардии нашли 3-летнего ребенка в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене гвардейцы нашли потерявшегося 3-летнего мальчика, который играясь с соседними мальчиками во дворе, пропал из поля зрения родителей. Малыш плакал и звал своих родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В центральное оперативное управление полиции Жанаозена поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего ребенка от матери, которая в течение часа не могла найти своего сына.

Приметы трехлетнего мальчика по рации передали всем войсковым нарядам Национальной гвардии. В поисках ребенка был задействован весь личный состав стражей правопорядка.

Уже через 20 минут войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Мардана Юлшиева, патрульных рядовых Асылхана Сейталиева и Николая Жуль в микрорайоне Самал заметили плачущего ребенка, подходящего по приметам ориентировки.

При беседе с ним гвардейцы выяснили, что мальчика зовут Арслан, играясь во дворе дома, он потерялся и не знает, как вернуться домой.

Успокоив малыша, дежурный по войсковым нарядам лейтенант Абылай Суйндик позвонил в ЦОУ г. Жанаозена, где уточнили номера телефонов родителей. Позвонив родителям, указали адрес, где нашли потерявшего сына, и благополучно передали малыша в руки старшего родного брата.

Мать ребенка направила в адрес командира воинской части 5548 Национальной гвардии благодарственное письмо, где выразила огромную благодарность за оперативность и профессионализм.

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части.

За этот год военнослужащими регионального командования «Батыс» Нацгвардии было найдено 4 пропавших детей, возвращенные родителям в целости и сохранности.







