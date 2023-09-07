Плагиат диссертационных работ выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние два года выявлен плагиат шести диссертационных работ, и эти докторанты лишены права на повторную защиту. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение 10 рабочих дней после принятия работы к защите диссертационный совет направляет диссертацию в акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» для проверки использования докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных», - пояснили в Миннауки.

В ведомстве проинформировали, что со дня поступления текст диссертации размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе Национального центра. Любой ученый имеет право ознакомиться с ним и высказать свое мнение.

«Диссертационная работа, поступившая на рассмотрение комитета, также проходит открытую защиту и проверяется членами экспертного совета. В результате проверки экспертным советом за последние два года выявлен плагиат шести диссертационных работ, эти докторанты лишены права на повторную защиту», - отметили в министерстве науки и высшего образования.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Национального совета по науке и технологиям заявил, что в стране стало очень много академиков, некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке.