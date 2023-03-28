Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Плачевное состояние дорог в Петропавловске прокомментировал аким СКО

Олеся Жуковень
28 Марта 2023, 16:51
Плачевное состояние дорог в Петропавловске прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проехал по улицам Петропавловска и заявил, что дороги требуют срочного ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением весны на центральных улицах сплошь зияют ямы и провалы. В социальных сетях люди жалуются на состояние дорог и просят местные власти обратить внимание на проблему.

Аким области Айдарбек Сапаров на своей странице в социальной сети написал, что лично проехал по городским улицам.

«Состояние дорог оставляет желать лучшего. В этом году запланировали большой объем работ по ремонту 18 городских улиц. По основным шести магистральным улицам будет проведен средний ремонт, то есть асфальтирование. Местами меняем бордюры. По остальным - ямочный и текущий ремонт. От подрядчиков требуется добросовестная работа. Руководству города нужно постоянно держать на контроле качество и сроки ремонта дорог», - сказал он.

В этом году на ремонт улиц в Петропавловске из бюджета выделили более 4 млрд тенге, что в 10 раз больше уровня прошлого года.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Дороги   Петропавловск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске