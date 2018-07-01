Плач ребенка слышали в местности, где пропал 7-летний мальчик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семья чабанов, живущая выше поселка Кыргалы в Алматинской области, где пропал 7-летний мальчик, слышали плач ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДВД Алматинской области, в полицию обратилась женщина из семьи чабанов. Она рассказала, что ее свекор слышал плач ребенка.

«В полицию обратилась девушка по имени Нигара, которая рассказала нам о плаче ребенка. В течении 5 минут доложили начальнику отдела, который, в свою очередь, скорректировал вертолет, туда же были направлены сотрудники полиции. Когда мы решили узнать у чабана, почему он не пошел на плач ребенка, мы узнали, что он не знал о том, что в их местности кто-то пропал», - говорят в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Также он отметил, что до сих пор вокруг поселка ведутся поисковые работы.

Напомним,14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.