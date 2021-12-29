Пижамы для детского отделения больницы сшили на Новый год акмолинские осужденные

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года сотрудники учреждения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области навестили детское отделение межрайонной атбасарской больницы с подарками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, находящиеся здесь пациенты – малыши с мамами – новогоднюю ночь проведут в больнице. Чтобы порадовать их и создать эйфорию самого лучшего, красивого и волшебного праздника, сотрудники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пришли прямо в отделение больницы.

«Подарками для детей и их родителей стали сладости, песни и стихи, а цветные пижамы, предназначенные для пациентов, экстренно попавших в стационар, сотрудники подарили детскому отделению районного медучреждения. Эти симпатичные теплые вещи сшили осужденные атбасарской колонии», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

«Я думаю, что эти вещи не будут лишними в больнице. Ситуации бывают разными. Мы сшили это от души и за собственный счет», - отметил один из осужденных.

Уходя, Дед Мороз и Снегурочка всем пожелали скорейшего выздоровления и замечательного Нового года.