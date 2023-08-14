Питт и Джоли поставили точку в разводе после семи лет судебных разбирательств

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Бывшая Голливудская пара Брэд Питт и Анжелина Джоли поставили точку в разводе после семи лет «мучительных» переговоров в судебном споре над винодельней Шато Мираваль во Франции, МИА Казинформ сообщает со ссылкой на Geo News.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале In Touch Weekly, Бред Питт и Анжелина Джоли пришли к общему решению в судебном споре над винодельней Шато Мираваль (Chateau Miraval).

«Они потратили большое количество денег на судебные разбирательства, включая борьбу за опеку над детьми, что Анжелина Джоли могла бы разориться. Поэтому это разумно, чтобы сократить свои потери», - сообщает источник.

«Большая победа для Бреда», - написали в статье, отметив огромный интерес голливудского актера во французской виноделье.

Питт и Джоли встречались на протяжении 12 лет до их брака, который продлился всего два года и закончился в 2016 году после заявления Джоли, что она якобы подверглась жесткому обращению со стороны Питта.

Говорится, что актриса преследовала исключительно финансовые интересы в суде.

«Большое количество ее активов вложено в Шато Мираваль», - говорится в ее судебных документах.

По словам актрисы, все, что ей было необходимо - это финансовая свобода, покой и завершение тяжелого и травмирующего этапа в ее жизни и ее детей.

Переговоры оказывались «настоящим мучением», говорится в источнике. Отмечается, что Джоли получит первичную опеку над тремя несовершеннолетними детьми, а Питт будет иметь право на посещение.

Однако Питт получит полный контроль над винодельней Шато Мираваль, после выплаты своей бывшей жене 250 миллионов долларов в виде компенсации.

Сообщается, что бывшая голливудская пара купила контрольный пакет акций в винодельне в 2008 году и договорилась не продавать свои доли акции без предварительного совместного консультирования.

Однако Джоли продала свою долю акций Tenute del Mondo, винному подразделению группы компаний Stoli, владельцем которого является Юрий Шефлер, за что Питт подал в суд на Джоли.

В своем встречном иске на 250 миллионов долларов Джоли обвинила Питта в попытке полностью овладеть винодельней в качестве мести из-за развода и в борьбе за опеку над детьми.