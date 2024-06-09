Питон проглотил женщину в Индонезии

В Индонезии гигантский питон проглотил женщину, которую через день нашли в его животе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

50-летняя мать четверых детей по имени Фарида пропала в лесу, неподалеку от своего дома в деревне Калемпанг. Она шла на рынок, куда отправилась продавать овощи со своего огорода.

Муж Фариды забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей, которые вместе с ним принялись за поиски.

На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием на животе.

Жители деревни, заподозрив худшее, взрезали толстую кожу рептилии и обнаружили женщину в желудке змеи.

Муж Фариды, Нони, сказал, что очень сожалеет, что позволил жене уйти одной.

— Если бы я был с нею в тот день, питон бы не осмелился к ней прикоснуться, — сказал он. — Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью.

По словам старейшины деревни Калемпанг, поймать питона и достать жертву из его желудка, помогали жители нескольких соседних поселений.

Это далеко не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году 50-летняя сборщица каучука по имени Джара была убита и проглочена целиком питоном в провинции Джамби на острое Суматра.

Она отправилась на работу на каучуковую плантацию, но вечером домой так и не вернулась. На ее поиски, также как и на поиски Фариды, отправились жители нескольких деревень, которые днем позже нашли такого же гигантского питона со вздувшимся брюхом.

— Жертва была найдена в желудке змеи, — сообщил тогда местным СМИ начальник местной полиции, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Однако подобные случаи довольно редки. С 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека.

Питоны заглатывают пищу целиком. Их челюсти соединены очень гибкими связками, поэтому они могут обхватывать крупную добычу.

Мэри-Рут Лоу, сотрудница фонда охраны природы Mandai Wildlife Group говорила в интервью Би-би-си, что молодые питоны, как правило, едят крыс и других мелких животных, «но как только они достигают определенного размера, они больше на крыс и внимания не обращают, потому что получаемые от них калории не удовлетворяют их голод».

- По сути, они могут достигать таких же размеров, как и их добыча, — добавила Мэри-Рут Лоу. Их добычей могут быть такие крупные животные, как свиньи, или даже коровы.

Иногда питоны недооценивают размеры добычи.

В 2005 году бирманский питон пытался целиком проглотить аллигатора. Но аллигатор оказался слишком крупным, поэтому питон буквально взорвался в процессе поглощения пищи. В результате умер не только аллигатор, но и сам питон.

При этом питоны достаточно разборчивы: если им не попадается подходящая добыча, они могут долгое время жить впроголодь, пока не найдут что-то более стоящее.

Что собой представляют сетчатые питоны?

Сетчатый питон (Malayopython reticulatus) — самая длинная змея в мире, ее размер регулярно превышает 6,25 метра.

Самый длинный из известных науке сетчатых питонов был найден в 1912 году и достигал 10 метров.

Сетчатые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. В джунглях Индонезии обитает большая популяция сетчатых питонов, не потревоженных городской цивилизацией.

Сетчатые питоны отлично плавают и иногда заплывают даже в открытое море.

Охотиться они предпочитают вечером и ночью, а дни проводят на деревьях, или в пещерах.