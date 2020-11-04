Питомник по выращиванию районированных саженцев работает в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году на базе Дворца детей и юношества города Жезказгана благодаря проекту ОО «ЭкоОбраз» был создан Ресурсный центр зелёных технологий. В него входит необычный питомник по выращиванию районированных саженцев. За два года здесь вырастили более 3 тысяч саженцев, половина из которых уже готова к посадке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенность нашего питомника состоит в том, что активную роль при выращивании деревьев играют дети. Начиная от сбора семян и их посадки до ухода за уже подросшими саженцами. Воспитанники ДДЮ ко всему прикладывают свою руку и старание», - рассказал руководитель Ресурсного центра Андрей Матвеев.

Необычен и видовой состав питомника. В основном здесь выращиваются три вида деревьев: катальпа прекрасная, павловния войлочная и абрикос обыкновенный. Выбор неслучаен. Все деревья имеют не только высокие декоративные качества, но и хорошо приживаются даже в засушливых условиях, характерных для Жезказгана. Из высаженных в этом году 500 саженцев прижились более 90%. Неплохо переносят они и морозы, а мощная корневая система помогает в восстановлении почв, хорошо скрепляя грунт.

Павловния - это самое быстрорастущее дерево в мире. За год может достигать 3-5 метров. Благодаря большим листьям отлично улавливает пыль и углекислый газ, выделяя в 10 раз больше кислорода, чем обычное дерево. Абрикос обыкновенный занесён в Красную книгу Казахстана. Поэтому питомник - это вклад в восстановление его численности.

«Ещё одна особенность - применяемые нами технологии и условия выращивания. Весной вся рассада высаживается в теплицу. Капельный полив, гидрогель, биогумус - всё это не только позволяет заметно снизить количество воды, необходимое для полива, но и существенно ускоряет рост и развитие растений. Если в обычных условиях на выращивание саженца катальпы уходит 2-3 года, то у нас - от 9 месяцев до 1,5 лет, а павловния вообще через полгода уже готова к посадке», - делятся опытом сотрудники Центра зелёных технологий.

До недавнего времени площадь питомника насчитывала чуть больше 100 квадратных метров. Сейчас идёт существенное расширение. Благодаря мини-гранту проекта Birgemiz: Taza alem капельным орошением будет оснащено ещё 220 квадратных метров открытого грунта во Дворце детей и юношества, а также появится дополнительная площадка на базе гимназии №26 Жезказгана.

Школьники уже озеленили выращенными саженцами сакральные места региона: урочище Теректы-Аулие, мавзолеи Жошы-хана и Домбауыл.

«Мы не думаем останавливаться на достигнутом. Будем расширять и видовой состав, и площади питомника. Уже готовимся к посадке дубов, берёз, можжевельника. Учитывая, что вопрос озеленения актуален не только для нашего города, мы надеемся, что наш опыт поможет и другим регионам стать более зелёными и комфортными для жизни», - рассказал о планах Андрей Матвеев.

Проект «Продвижение агротехнологий, содействующих адаптации к изменению климата в условиях пустынной зоны Жезказганского региона» выполняется при финансовой поддержке Программы малых грантов Глобального экологического фонда, которая реализуется через ПРООН в Казахстане.