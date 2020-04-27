НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пітір садақа можно оплатить онлайн через приложение Smart Astana. Смарт-сервис реализован совместно Духовным управлением мусульман Казахстана, управлением по делам религий и Астана Innovations, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Столичные мусульмане во время вынужденной самоизоляции в связи с карантином получили возможность оплатить пітір садақа в режиме онлайн.

«Отныне пітір садақа и закят вы можете дать, не выходя из дома через мобильное приложение Smart Astana. Все, что необходимо, - следовать алгоритму: «Мои платежи» - «Благотворительность» - «Оплата садака». Кроме того, для удобства верующих в приложении доступно расписание оразы для столичных жителей», - сообщили в городском управлении по делам религий.

Сервис реализован совместно Духовным управление мусульман (ДУМК), городским управлением по делам религий и Астана Innovations.

Как сообщалось, в связи с чрезвычайным положением и карантинным режимом для обеспечения общественной безопасности во время священного месяца Рамазан проведение традиционных вечерних таравих-намазов и совместного приема пищи (ауызашар) в мечетях приостановлено.

В 2020 году священный месяц Рамадан продлится с 24 апреля по 23 мая. Установленная ДУМК сумма пітір садақа в 2020 году составляет 370 тенге.