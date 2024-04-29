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    21:30, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Питьевую воду в Петропавловск доставили по железной дороге

    паводок Петропавловск
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    О снабжении питьевой водой жителей Петропавловска рассказал заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На сегодня ценовая ситуация в регионах, пострадавших от наводнения, стабильная, продовольствие доставляется беспрепятственно. Роста цен на социально значимые товары не отмечается. В регионах, где произошло затопление, ежедневно ведется мониторинг торговых объектов. Например, в связи с нарушением водоснабжения города Петропавловска, торговой сетью «Магнум» и дистрибьюторскими компаниями организовано ежедневное обеспечение населения питьевой водой, – сказал Е.Жаутикбаев.

    Также спикер сообщил, что в связи с затоплением автодорог на Петропавловск и ограничением движения Министерство торговли совместно с руководством национальной компании «Казахстан темир жолы» доставило питьевую воду поездом.

    - С АО «Кокшетауские минеральные воды» достигнута договоренность о круглосуточном разливе воды в 5-литровые емкости и оперативной их доставке. По данным департамента торговли Северо-Казахстанской области, проблем с доставкой воды нет, все направления сообщения открыты, доставка ведется беспрепятственно, – сказал Ернур Жаутикбаев.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Вода Минторговли и интеграции
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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