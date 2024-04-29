Питьевую воду в Петропавловск доставили по железной дороге

О снабжении питьевой водой жителей Петропавловска рассказал заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня ценовая ситуация в регионах, пострадавших от наводнения, стабильная, продовольствие доставляется беспрепятственно. Роста цен на социально значимые товары не отмечается. В регионах, где произошло затопление, ежедневно ведется мониторинг торговых объектов. Например, в связи с нарушением водоснабжения города Петропавловска, торговой сетью «Магнум» и дистрибьюторскими компаниями организовано ежедневное обеспечение населения питьевой водой, – сказал Е.Жаутикбаев.

Также спикер сообщил, что в связи с затоплением автодорог на Петропавловск и ограничением движения Министерство торговли совместно с руководством национальной компании «Казахстан темир жолы» доставило питьевую воду поездом.